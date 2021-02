Entrega da declaração do IRS no Portal das Finanças © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Hugo Neutel 19 Fevereiro, 2021 • 11:40

O IRS automático vai este ano abranger mais 250 mil contribuintes. O número é avançado à TSF pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. António Mendonça Mendes sublinha que, "com este alargamento a mais 250 mil, estamos a falar de 3,6 milhões de pessoas que passam a constituir esse universo potencial" e acrescenta que a opção tem "sido usada por 1,5 a 1,8 milhões de utilizadores - por desconhecimento e porque há quem tenha de fazer correções".

A medida chega assim a cerca de 70% dos contribuintes.

O IRS automático consiste no pré-preenchimento, por parte das Finanças, da declaração de IRS. Ao contribuinte basta aceitar esse preenchimento e submeter a declaração.

O Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira o alargamento do IRS automático a parte dos trabalhadores independentes.

António Mendonça Mendes explica que desta vez o alargamento chega a "recibos verdes que estejam no regime simplificado de IRS e passem recibos eletrónicos no Portal das Finanças. Todas aquelas profissões, como advogados, artistas, que estão naquela tabela de profissões, estão abrangidas. Só há um código que ainda não está, o de outras prestações de serviços, que inclui o alojamento local e que ainda não está no IRS automático".

O governante realça que a opção "tem a vantagem, além de não ter o trabalho de preencher, de o reembolso ser relativamente mais rápido".