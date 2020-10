IVA e IRS colocam 550 milhões nos bolsos das famílias. Mas recuperam uma parte mais tarde

O primeiro-ministro, António Costa, assina o Orçamento do Estado para 2021 © Twitter/António Costa

Foi um dos destaques de António costa na mensagem gravada sobre o Orçamento do Estado para 2021: "no total, as medidas fiscais vão deixar nos bolsos das famílias portuguesas mais de 550 milhões de euros no próximo ano".

António Costa referia-se à redução da retenção na fonte do IRS (200 milhões de euros), à redução do IVA da eletricidade (uma medida tomada neste ano mas cujos efeitos vão sentir-se em 2021 e que vale 150 milhões), e o programa "IVAucher", que pretende estimular o consumo na restauração, alojamento e cultura (outros 200 milhões de euros).

Costa não explicou, no entanto, que com a exceção da baixa do IVA da eletricidade, não se trata exatamente de "deixar nos bolsos dos portugueses" de forma permanente.

Na redução da retenção na fonte do IRS, trata-se apenas de um adiamento de custos, com resultado líquido nulo: os trabalhadores vão sentir um curto aumento salarial mensal, mas o valor "poupado" ao longo do ano vai surgir na mesma dimensão no acerto do IRS, em 2022: a devolução será menor na mesma dimensão, ou o valor a pagar vai crescer na mesma medida.

No caso do programa "IVAucher", a devolução é, como a designação indica, em voucher para ser gasto em consumos posteriores nos mesmos setores. Não se trata de uma devolução financeira - o consumidor que por algum motivo não queira ou não possa fazer esses consumos posteriores não vai beneficiar da medida.

