Lucro da EDP sobe 23% para 180 milhões de euros no primeiro trimestre

A EDP totalizou 180 milhões de euros de resultado líquido atribuível a acionistas no primeiro trimestre, mais 23% do que no mesmo período do ano anterior, foi esta quinta-feira comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa somou 159 milhões de euros de lucro recorrente até março, mais 6% do que em igual período de 2020.

"O resultado líquido recorrente da EDP subiu 6% no primeiro trimestre de 2021 para 159 milhões de euros. Incluindo efeitos não recorrentes, o resultado líquido reportado no primeiro trimestre de 2021 atingiu os 180 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Entre janeiro e março, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da elétrica fixou-se em 864 milhões de euros, abaixo dos 980 milhões de euros registados no período homólogo.

No período em causa, 85% da produção de eletricidade da EDP teve origem em energias renováveis.