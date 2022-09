Poupança de energia? Luzes de Natal só até à meia-noite. Teletrabalho e redução de velocidade recomendados

De 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, a iluminação natalícia em Portugal só deve funcionar entre as 18h00 e as 24h00. Esta é uma das dezenas de medidas que constam do plano de poupança de energia aprovado pelo Governo e cuja resolução foi esta terça-feira publicada em Diário da República. O documento contempla medidas de caráter temporário ou permanente que visam a administração pública central e a administração pública local.

Entre as variadas medidas, a resolução recomenda a adoção de teletrabalho "sempre que viável" e, para as famílias, a redução da velocidade máxima nas estradas para os 100 km.

No que toca às medidas para reduzir o consumo de energia na administração pública central, a iluminação com caráter decorativo de edifícios será desligada a partir das 22 horas no período de inverno e a partir das 23 horas no verão. Já a iluminação exterior de caráter decorativo dos edifícios será desligada a partir das 24h00, "salvaguardando questões de segurança".

A iluminação das montras e similares também será apagada após o encerramento do estabelecimento.

Relativamente à climatização dos espaços, a temperatura máxima no inverno será de 18 ºC no inverno e o mínimo de 25 °C no verão. Os espaços com entrada direta para a rua com sistema de climatização ligado devem manter portas e janelas fechadas e os sistemas de aquecimento a gás ou do tipo ar condicionado/bombas de calor em espaços do tipo esplanada (exteriores e interiores) devem também estar desligados.

O Governo determinou também, a partir de 1 de outubro, uma suspensão temporária nos recursos hídricos de 15 albufeiras, "até que sejam alcançadas as cotas mínimas da sua capacidade útil que venham a ser estabelecidas".

O executivo criou "uma reserva estratégica de água nas albufeiras associadas aos aproveitamentos hidroelétricos" identificados no diploma.

Para aumentar a "eficiência hídrica", deve reduzir-se o tempo de água corrente e adequação da temperatura da água do sistema de aquecimento à estação do ano e programar a rega para horários de menor evaporação, ligando -a depois das 20h00 no período de verão e das 17h00 no período de inverno. O Governo pede também a correção da orientação dos dispositivos de água colocados em jardins de forma a eliminar desperdícios de água e que sejam implementados sistemas de gota a gota com sensores de humidade.

O Plano de Poupança de Energia 2022 -2023 aprovado pelo Governo "contém medidas recomendadas e obrigatórias", sendo as últimas referentes à administração pública central. Todas as medidas são classificadas por prazo de implementação (até 3 meses e entre 3 a 12 meses), incluindo as que devem ter implementação imediata (estas últimas relacionadas com comportamentos e recomendações, que não requerem investimento).

O caráter temporário ou permanente da vigência das medidas, sublinha a resolução, é igualmente avaliado.

Portugal segue assim o exemplo de vários países europeus que já tinham avançado, durante o verão, com medidas para poupar energia. Espanha, por exemplo, avançou com o "plano de choque de poupança e gestão energética" anunciado pelo Governo e que prevê que os espaços refrigerados tenham uma temperatura mínima de 27 graus e que os aquecimentos, quando chegar o inverno, não subam acima dos 19.

De igual modo, o Governo alemão anunciou planos que visam a poupança de gás por parte dos consumidores, da indústria e do setor público, sendo que algumas das medidas entraram em vigor no primeiro dia de setembro.

CONSULTE AQUI O PLANO DE POUPANÇA DE ENERGIA NA ÍNTEGRA