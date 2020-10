Mais solar para Portugal

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Por José Milheiro 12 Outubro, 2020 • 23:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O relatório do Orçamento do Estado divulgado esta segunda-feira revela que o Governo conta ter em funcionamento mais 700 MW de nova capacidade solar resultante de licenças já atribuídas.

Quanto a novas licenças vai continuar o regime de leilões e vão ser fomentados os sistemas híbridos, que combinam a energia solar e eólica ou solar e hídrica. Para o Governo esta é uma forma "eficiente de aumentar a capacidade renovável instalada".

2021 vai também ser o ano para prepara o Sistema Elétrico Nacional (SEN) "para o fim da produção de energia elétrica a partir de carvão, com vista ao encerramento das duas centrais termoelétricas" até final do próximo ano. O Governo quer garantir com estes encerramentos a "estabilidade e a segurança global de operação da rede".

O executivo quer ainda transformar 2021 no ano do arranque do Hidrogénio verde em Portugal. Promovendo o "desenvolvimento de um ecossistema que promova um mercado nacional de hidrogénio, incluindo a legislação e regulamentação, segurança, standards, inovação e desenvolvimento, com o objetivo de tornar o hidrogénio numa das soluções para a descarbonização da economia, associado a uma forte componente de crescimento económico e criação de emprego", pode ler-se no documento.

Outro objetivo é "desenvolver e apoiar projetos enquadrados no Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias, que no curto prazo será revisto, tendo em conta os novos objetivos que constam do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, com vista a testar tecnologias e processos a escalas pré-comerciais e comerciais".