Ministra da Agricultura pede a Bruxelas medidas de apoio excecionais

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Stephanie Lecocq/EPA

Por TSF 07 Abril, 2022 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Agricultura reitera o pedido feito a Bruxelas para que aprove medidas excecionais de apoio ao setor. À entrada para o Conselho de ministros da Agricultura e Pescas, que decorre, esta quinta-feira, no Luxemburgo, Maria do Céu Antunes revela que vai insistir de novo com a necessidade de garantir verbas do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) para equilibrar o setor afetado pela escassez de produtos e aumento dos preços

"Pedimos uma medida excecional de crise que envolva a mobilização de fundos do desenvolvimento rural do FEADER. É isso que hoje aqui nos convoca, a nós, Portugal", declarou a ministra da Agricultura, antes do início da reunião do Conselho que reúne os ministros da Agricultura da União Europeia.

"A proposta já é subscrita, neste momento, por mais de 14 Estados-membros. É com isto que queremos hoje corresponder à expectativa não só dos agricultores portugueses, mas também dos Estados-membros que sentem o peso do desequilíbrio das medidas insuficientes que até aqui foram apresentadas", sustentou Maria do Céu Antunes.

Maria do Céu Antunes falou à entrada para o Conselho da Agricultura e Pescas 00:00 00:00

A reunião dos ministros dos Estados-membros responsáveis pela Agricultura e pelas Pescas é presidida por Julien Denormandie, ministro da Agricultura e Alimentação de França, e tem a participação dos comissários Europeus Stella Kyriakides, responsável pela Saúde e Segurança Alimentar, e Janusz Wojciechowski, responsável pela Agricultura.

Os ministros discutem, esta quinta-feira, a medida de apoio excecional aos agricultores, ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e em resposta à crise e ao seu impacto nos sistemas de produção agrícola e na segurança alimentar. É também analisada a situação dos mercados agrícolas, nomeadamente na sequência da invasão da Ucrânia, e apresentada, pela Comissão, a comunicação "Garantir a segurança alimentar e reforçar a resiliência dos sistemas alimentares".