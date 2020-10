OE2021. PCP diz que houve avanços mas ainda há caminho para fazer

João Oliveira deixa sinais positivos das últimas conversas com o Executivo © João Sena Goulão/Lusa

O Partido Comunista Português defende que ainda são necessários novos desenvolvimentos para que o país possa ter um Orçamento que dê resposta aos problemas que subsistem. João Oliveira, líder parlamentar do PCP, revelou, em declarações ao Fórum TSF, que a última noite revelou avanços na ronda negocial com o Governo.

"Há realidades duras como punhos, e, perante as circunstâncias em que o país está, perante as necessidades que diariamente se verificam, é muito difícil que o Governo contrarie alguns dos elementos subjetivos que o PCP tem adiantado", admite o deputado comunista. No entanto, João Oliveira deixa também sinais positivos das últimas conversas com o Executivo. "Ontem tivemos a possibilidade de fazer essa apreciação mais desenvolvida em relação a um conjunto de matérias concretas, mas também em relação a uma apreciação global que fazemos do Orçamento do Estado e de outros problemas que estão para lá do OE e que precisam de ter resposta."

Por isso, salienta o líder da bancada parlamentar, "nessa medida houve avanços", uma vez que "o Governo, em muitas circunstâncias, não tem como negar os argumentos que o PCP apresenta".

As rondas negociais continuarão até à votação na generalidade no hemiciclo, a 28 de outubro, até porque, enfatiza João Oliveira, "a consideração que o Governo faz ainda está longe de corresponder àquilo que o país verdadeiramente necessita, mas veremos os avanços que o posicionamento do Governo possa vir a ter".

"O problema nunca foram as conversas, mas o que resulta delas", remata o deputado do PCP.