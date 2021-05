PJ detém 17 pessoas em megaoperação por fraude digital na plataforma MB Way

Os detidos são suspeitos de terem burlado mais de mil pessoas © Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 05 Maio, 2021 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária desencadeou esta manhã mais uma megaoperação de combate à fraude por via digital, e 17 pessoas terão sido detidas.

A operação "Bad Way" resultou até ao momento em 17 detenções, 11 homens e seis mulheres, presumíveis autores de "centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo", detalha a Polícia Judiciária, num comunicado enviado à TSF.

As detenções ocorreram em Lisboa e no Alentejo, na sequência de uma investigação a burlas associadas a essa plataforma digital de pagamentos, perpetradas de forma organizada, com recurso à aplicação MB Way.

Os detidos são suspeitos de terem burlado mais de mil pessoas através de envio de mensagens com pedidos de códigos de acesso às respetivas contas bancárias. As 17 pessoas vão agora ser presentes ao primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.

Os suspeitos respondem pelos crimes de burla e falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, pela forma como dissimulam depois os proveitos dos crimes. Esta é a segunda operação do género no espaço de uma semana.