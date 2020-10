Plano Ferroviário Nacional nasce em 2021

© Jorge Amaral / Global Imagens

Na versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021 o Governo assume que vai entregar "um Plano Ferroviário Nacional (PFN) que se traduza em princípios de sustentabilidade e que assente num modelo em rede, que inclua linhas, ramais e trajetos interligados".

Entre as iniciativas está "a ligação a todas as capitais de distrito" e "promover os subsistemas de ligação regional e urbana".

É neste sentido que o PFN vai distinguir as linhas vocacionadas para o serviço de passageiros de âmbito nacional do serviço metropolitano e regional.

Por outro lado o PFN quer "assegurar as ligações transfronteiriças ibéricas e integração na rede transeuropeia de passageiros e mercadorias".

No caso do transporte de mercadorias é preciso integrar o modo ferroviário nas principais cadeias logísticas e garantir as ligações portuários e aeroportuárias.

Com o Plano vamos passar a ter linhas de primeira, segunda e terceira. Uma hierarquia feita "de acordo com os níveis de serviço" e vão ser identificadas as linhas de comboio com elevado potencial turístico.

O ministro com a tutela da ferrovia, Pedro Nuno Santos, tem dito que quer "envolver o país num grande debate sobre a ferrovia portuguesa".