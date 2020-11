Portugal perde 70% dos passageiros aéreos

Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa © Mário Cruz / Lusa

De acordo com o Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI Europa), em setembro de 2020, Lisboa teve 743 mil passageiros, uma quebra de 74,9% face a 2019. O aeroporto de Lisboa é o 17.º aeroporto com mais movimento na Europa, o do Porto é o 37.º, com 443 mil passageiros, uma quebra de 64,6% em comparação com o último ano. Faro teve quebras de 65,1%, movimentou 383 mil passageiros.

A nível europeu, os aeroportos já perderam 1,5 mil milhões de passageiros, a estimativa foi feita pelo ACI Europa, uma associação do setor que afirma que o tráfego desceu 81% face ao ano passado.

Para o diretor geral da ACI Europa, Olivier Jankovec, os aeroportos europeus "estão a enfrentar uma tendência de queda acelerada de passageiros. As companhias aéreas continuam a reduzir a capacidade planeada em resposta à extensão adicional de bloqueios regionais em muitos países - o que está apenas a adicionar mais dor já infligida por severas restrições às viagens transfronteiriças. Da forma que as coisas estão, o tráfego de passageiros está a voltar para outro colapso total semelhante ao experienciado no segundo trimestre deste ano, quando o transporte aéreo caiu 96%".

A pandemia mudou mesmo, dos pés para a cabeça, o top 10 da "liga europeia de aeroportos". Em setembro, o aeroporto europeu mais movimentado foi Antalya, com 2,25 milhões de passageiros (-53,5%), seguido por Moscovo-Sheremetyevo (-53,5%), Moscovo-Domodedovo (-26,2%) e Istambul (-71%).

Londres-Heathrow, que normalmente ocupa a primeira posição, apenas está classificada na posição 10, atrás de Paris-CDG (8.º) e Amsterdam-Schiphol (9.º) - com estas grandes plataformas aeroportuárias sendo superados por Istambul-Sabiha Gokcen (5.º), Moscovo-Vnukovo (6.º) e São Petersburgo (7.º).

Ou seja, os movimentos domésticos de países de grande dimensão como a a Rússia e a Turquia têm sido o garante dos movimentos aeroportuários.