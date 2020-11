Portugal recebe primeira tranche de apoio da União Europeia na terça-feira

António Costa reuniu-se com Ursula von der Leyen em Lisboa © Mário Cruz/Lusa

Por Francisco Nascimento 30 Novembro, 2020 • 15:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal vai receber a primeira tranche de apoio económico da União Europeia já na próxima terça-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista à RTP, explica que são três mil milhões de euros para apoiar o emprego.

O apoio faz parte do programa SURE, que tem como objetivo proteger os postos de trabalho, sob a forma de empréstimos aos Governos. Portugal vai receber, no total, cerca de 5,9 mil milhões de euros.

"Tenho boas notícias para Portugal. A partir de amanhã, Portugal irá receber a primeira tranche do programa SURE, que disponibilizará três mil milhões de euros", afirmou Von der Leyen à estação pública.

A presidente da Comissão Europeia explica que o programa de auxílio temporário apoia as empresas e os seus trabalhadores. "Diz às empresas para não colocarem os trabalhadores em lay-off, mesmo que não haja muito trabalho a fazer. Mantenham-nos nas empresas", apela.

"Nós iremos subsidiar os salários através do programa SURE, para que as empresas se mantenham saudáveis e a trabalhar. Quando a crise terminar e o mercado melhorar, as empresas vão poder aceitar encomendas porque têm trabalhadores habilitados."

O programa de apoio foi lançado em abril e pretende atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência, como é o caso da crise provocada pela pandemia. Serão disponibilizados cem mil milhões de euros aos Estados-membros.

Os empréstimos são concedidos, de acordo com a União Europeia, em condições vantajosas aos 27 países.