Férias em tempo de Covid-19. Portugueses procuram casas isoladas com piscina

Para as próximas férias, os portugueses estão a procurar alojamento local em zonas isoladas do interior. "Casas isoladas com piscina", admite o presidente da Associação Portuguesa de Alojamento Local.

​É​​​​ um dos caminhos que se vai desenhando para sobreviver a um verão que já se sabe vai ser difícil para clientes e empresários deste setor.

Em declarações à TSF, Eduardo Miranda admite há empresários a passar por enormes dificuldades, alguns a vender os imóveis. "Só em casos de necessidade", refere.

A jornalista Dora Pires ouviu o presidente da Associação Portuguesa de Alojamento Local. 00:00 00:00

A Associação Portuguesa de Alojamento Local afirma que o microcrédito permitiu a muitos particulares e empresas chegarem até aqui, mas sem saber quanto tempo vai durar esta crise, há quem esteja a virar-se para o mercado de arrendamento de mais longa duração, por exemplo para estudantes e professores.

Logo a seguir ao setor da restauração, o alojamento local foi o pequeno negócio que mais recorreu ao micro crédito avançado pelo Turismo de Portugal depois do "boom" procuram-se outros caminhos para a sobrevivência.

A partir das unidades podem candidatar-se ao selo "Clean and Safe", uma garantia de que cumprem as regras de desinfeção e segurança contra o novo coronavírus.