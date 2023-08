Produtores nacionais de cereais falam de campanha "terrível" com perdas que chegam aos 100%

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Depois de os dados do Instituto Nacional de Estatística revelarem que a campanha de cereais que agora acabou foi a "pior de sempre" no país, a mensagem é sublinhada por quem põe as mãos na terra: "Foi terrível para os produtores de cereais portugueses." O presidente da Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), José Palha, explicou à TSF que as dificuldades nasceram de "três fatores climáticos que afetaram brutalmente quer a área semeada, quer depois o rendimento" da mesma.

"Este tipo de cereais, especialmente o trigo duro e o trigo mole, têm época ideal de sementeira entre 15 de novembro e 15 de dezembro", uma janela temporal que no ano passado foi marcada por uma "quantidade de pluviosidade muito superior ao que é normal", fator que "impossibilitou a sementeira destas culturas na altura ideal".

A esta realidade juntam-se a seca generalizada em Portugal continental - atinge 96,9% do território - e as "ondas de calor enormes em abril", que fecham o trio de fatores que "provocaram uma quebra muito, muito grande na produtividade das culturas que estiveram instaladas". Nalguns casos, como o das parcelas "que não tinham possibilidade de irrigação, as de sequeiro", há "perdas a rondar os 100%".

O cenário é ainda mais complicado para as explorações - em particular a sul do Tejo - que aliam a pecuária à produção de cereais, atividades que "andam muito interligadas".

"No caso da pecuária a situação também é complicadíssima" dado que não há restolhos destes cereais nem pastagem natural "porque a primavera não teve chuva" e os preços das rações "estão a valores altíssimos muito por via do conflito" na Ucrânia".

Este conjunto de fatores coloca os produtores que aliam os cereais à pecuária em situações "muitíssimo complicadas, sendo que já há muitos a venderem partes ou alguns até o efetivo pecuário total por não terem condições de os alimentar". José Palha resume numa frase: "Este ano de 2023 é, de facto, um ano muitíssimo complicado para este tipo de agricultores."

Os dados da campanha de cereais mostram uma quebra acentuada em todos os tipos de produção © INE

Perante estas dificuldades - e apesar delas - o líder da ANPOC defende ser altura de "tentar resolver o problema dos recursos hídricos, especialmente a sul do Tejo, mas também na zona, por exemplo, da Terra Quente de Trás-os-Montes, que vive situações parecidas com o Alentejo".

Uma das soluções pode passar por "tentar aumentar o armazenamento", uma vez que no último inverno, "apenas num dia de dezembro, naquela altura das cheias, passou tanta água no rio Tejo para o mar como toda a capacidade de armazenamento na barragem do Alqueva", o que leva José Palha a afirmar que "o que nós temos não é um problema de falta de água, é um problema de a água estar mal distribuída no país".

O representante dos produtores defende também a necessidade de aumentar o armazenamento e que se equacione por em prática "projetos que estão pensados desde a década de 1950 do século passado, de fazer transvazes do Norte para o Sul".

"O objetivo será preparar o país para o futuro e não ficarmos à espera da calamidade que se avizinha e que já estamos, nalgumas zonas do país, a sentir neste momento", alertou.

As previsões agrícolas reveladas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a colheita de cereais para grão, que já está concluída, foi a pior de sempre para todas as espécies, num ano agrícola novamente marcado pela seca.

"A colheita dos cereais para grão de outono/inverno está concluída, confirmando a atual campanha como a pior de sempre para todas as espécies cerealíferas, resultado dos decréscimos de área de produtividade", lê-se no documento.

O ano agrícola é, novamente, marcado pela seca, que atinge 96,9% do território do Continente, sendo que 34,4% dos quais estão em seca severa ou extrema (a Sul do Tejo).