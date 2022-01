Quase 10% dos mortos de 2021 deveram-se à pandemia

© Patrícia de Melo Moreria / AFP

As mortes por Covid-19 registadas no ano passado correspondem a 9,6% do total de óbitos. De acordo com o INE, "em 2021 registaram-se 125.032 óbitos em Portugal, mais 1 353 (1,1%) do que em 2020 e mais 12 741 (11,3%) do que em 2019".

Na análise da mortalidade por semanas, "verifica-se que foi na 3ª semana de 2021 (18 a 24 de janeiro) que se registou o maior número de óbitos (5.044) desde o início da pandemia. No entanto, foi na 4ª semana (25 a 31 de janeiro) que se atingiu o número máximo de óbitos por COVID-19 (2.036)", analisa o INE.

© INE

Quanto aos nascimentos, "em novembro de 2021, registaram-se 6.464 nados-vivos, correspondendo a uma redução de 5,5% relativamente ao mesmo mês de 2020. O número total de nados-vivos registados de janeiro a novembro de 2021 foi 72 416, inferior ao verificado no mesmo período de 2019 e de 2020, respetivamente, menos 7 646 e menos 5 988 nados-vivos", sublinham as estatísticas vitais.

Na diferença entre nascimentos e mortes, "no mês de novembro de 2021, o saldo natural foi menos 3.902, desagravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2020, quando registou o valor de menos 4.632. O saldo natural acumulado até novembro de 2021 foi -41 142, agravado relativamente ao observado no mesmo período de 2019 (-22 164) e de 2020 (-32 229)", refere.