Portugal com recorde de exportações em 2019

Ainda falta apurar o valor das vendas de dezembro mas para o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, "é possível dizer hoje com alguma segurança que o valor das exportações portuguesas deve-se ter aproximado ou mesmo ultrapassado, pela primeira vez os 90 mil milhões de euros em 2019".

Este montante aproxima Portugal "dos 44% do peso das exportações no Produto Interno Bruto (PIB), que é um valor que revela um ligeiro aumento em relação a 2018"

O Programa Internacionalizar, criado no final de 2017, ambiciona atingir até 2025 um volume de exportações equivalente a 50% do PIB. O Secretário de Estado da Internacionalização acredita nesta meta porque "em 2005, representava apenas 27,1% do PIB. Em 2015, o peso das exportações no PIB situava-se nos 40% e em 2017 atingiu os 42,7%. No ano 2018 situava-se nos 43.5% e, e ntre janeiro e setembro de 2019, encontrava-se no mesmo valor ".

Faltam agora seis pontos percentuais para atingir a meta dos 50%, que continua a ser um objetivo real, até porque 2021 e 2022 vão ser anos em que "os projetos que a AICEP contratualizou vão estar em velocidade de cruzeiro", refere Eurico Brilhante Dias.

" Para o valor de projetos contratualizados na legislatura anterior tínhamos uma expectativa de variação de exportações em torno dos 12 mil milhões de euros de exportações e 12 mil milhões de euros de exportações é um valor muito significativo que nos vai empurrar para os valores próximos dos 50%" do PIB, como explica o Secretário de Estado da Internacionalização.

Diversificar os mercados

Este programa quer "aumentar o número de mercados de exportação" para a " diluição dos riscos de concentração de mercados que as nossas empresas ainda enfrentam ", sublinha Eurico Brilhante Dias.

" Existe uma relevante concentração em três mercados (Espanha, França e Alemanha). No entanto, a evolução mais importante neste indicador está na diversificação de mercados das próprias empresas. De facto e desde 2015, o que temos assistido é uma redução sistemática do número de empresas que exporta apenas para um mercado por oposição ao aumento de empresas que exportam para vários mercados. Assim, em 2015 tínhamos 11.600 empresas a exportar para um só mercado, enquanto em 2018 o valor era 10.700 (ou seja, uma redução de cerca de 8%). Em contrapartida, as empresas que exportam para mais de 6 mercados cresceu cerca de 10% (aproximadamente, mais 500 empresas). Isto num cenário em que o número de empresas exportadoras está a crescer (mais 2% face a 2016)", adianta o Secretário de Estado da Internacionalização.

De acordo com os dados revelados à TSF pelo Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, "n o final de setembro de 2019, a posição de Investimento Direto do Exterior em Portugal (IDE) era de 143 mil milhões de euros".

Assim, "O peso do IDE no PIB era de 68,4% no final de setembro de 2019 (contra 66,8% no final de dezembro de 2018)", sublinha o Secretário de Estado.

Eurico Brilhante Dias revela também que a "posição de Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) totalizava 56,5 mil milhões de euros" no final de setembro de 2019 o que representa um peso de 27% do PIB.