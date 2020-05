RTP diz que está a dar "execução adequada" à integração de precários

Gonçalo Reis é o atual presidente do Conselho de Administração da RTP © Rodrigo Antunes/Lusa

"A RTP está a dar a execução adequada a todo esse processo". As palavras são de Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da empresa pública, sobre a situação de dezenas de trabalhadores precários que estão em casa à espera de integração.

Numa carta que foi enviada para o ministério do Trabalho, no dia 13 de abril, a Comissão de Trabalhadores denunciava o "contrassenso que é a RTP manter em casa dezenas de precários que a CAB (Comissão de Avaliação Bipartida) já mandou integrar nos quadros da empresa, num momento em que se faz sentir, para o cumprimento das missões de serviço público, uma escassez aguda de profissionais devidamente qualificados".

Questionado à saída da audiência com o Presidente da República, Gonçalo Reis sublinha que a RTP, nos últimos 18 meses, integrou 180 trabalhadores precários. "Cumprindo todas as regras e seguindo todos os procedimentos da CAB Cultura do mecanismo PREVPAP. Sempre que há decisões pelas entidades que têm poder para as tomar e que fazem a homologação dessas decisões, a RTP implementa rigorosamente", garante Gonçalo Reis sem abordar a situação dos precários que estão em casa nesta altura.

Na missiva enviada ao governo, os trabalhadores da RTP denunciam que as empresas de outsourcing a quem a estação pública recorre para suprir necessidades "pretendem castigá-los por terem apresentado candidaturas ao PREVPAP (Programa de Regularização de Vínculos Precários da Administração Pública) e, por isso, deixaram de chamá-los para trabalhar na RTP".

"Ao castigarem os trabalhadores por terem feito uso de um direito legal, essas prestadoras de serviços acabam por castigar também a RTP, privando-a da experiência preciosa entretanto adquirida pelas candidatas e candidatos aprovados em sede de CAB", lê-se.

"Antes de resolver, no melhor interesse da empresa, a precariedade existente, a RTP arrisca-se, portanto, a criar precariedades novas. Irá criar problemas em cima dos problemas, sem responder aos imperativos funcionais que hoje se fazem sentir de forma dramática", denuncia a Comissão de Trabalhadores.

RTP não precisa de ajudas financeiras

Depois da conversa com o Chefe de Estado que, de acordo com Gonçalo Reis, está "genuinamente empenhado na relevância do papel do jornalismo, da indústria dos conteúdos e media plurais", ficou ainda claro que a RTP não está necessitada de ajudas financeiras nesta fase.

Realçando que o tema das ajudas aos media foi abordado na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado, Gonçalo Reis nota que "não se colocam temas de ajudas financeiras adicionais para o grupo RTP".

O presidente do Conselho de Administração da estação pública nota ainda que, na audiência no Palácio de Belém, foi falado do papel da RTP que é "hoje uma empresa sustentável, uma empresa não problemática, uma empresa virada para uma lógica de serviço público, que tem reforçado, nesta fase, a programação em termos de educação, cultural e com apoio à produção independente e às indústrias criativas".