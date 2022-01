Sala evacuada no aeroporto de Lisboa. Pessoas de voos diferentes cruzaram-se por acidente

Os passageiros tiveram de passar novamente pelo controlo de segurança © LUSA

Por TSF 24 Janeiro, 2022 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma sala do aeroporto de Lisboa teve de ser evacuada, por terem estado no mesmo espaço passageiros de circuitos que nunca deveriam cruzar-se. O incidente aconteceu quando passageiros provenientes de um voo (ainda por determinar) saíram pela porta errada e acabaram por cruzar-se com outros viajantes que estavam a embarcar em outro avião. Estes últimos tiveram, assim, de recomeçar o processo de segurança.

A ANA Aeroportos de Portugal esclarece, num comunicado enviado à TSF, que, "devido ao desembarque irregular de um voo de origem internacional, houve necessidade de evacuar a sala de embarque internacional nos termos do protocolo de segurança, de forma a rastrear novamente os passageiros".

O rastreio dos passageiros não deverá levar mais do que 15 minutos, acrescenta a ANA Aeroportos de Portugal. O processo de rastreamento já deverá, aliás, estar quase a terminar. Os passageiros tiveram de passar novamente pelo controlo de segurança, o que implicou nova verificação da bagagem de mão e passagem repetida no aparelho de raios-X.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19