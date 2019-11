Salário mínimo: Estado ganha 25 milhões, empresas gastam 355 milhões

Estes trabalhadores não vão pagar mais IRS porque ainda ficam abaixo do patamar mínimo de 9150 euros anuais de rendimento © DR

O aumento do salário mínimo nacional (SMN) de 600 para 635 euros para os 720 mil empregados que o recebem significa um acréscimo líquido mensal de 31,15 euros.

As contas são da consultora EY, que numa simulação sobre os impactos do aumento proposto pelo governo para a remuneração mínima em 2020 conclui que os trabalhadores vão pagar mais 3,85 euros mensais correspondentes aos 11% da Taxa Social Única.

Estes trabalhadores não vão pagar mais IRS porque ainda ficam abaixo do patamar mínimo de 9150 euros anuais de rendimento correspondente à fórmula 1,5 * 14 * valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que neste ano está fixado em 435,76 euros.

As empresas vão, no seu conjunto, gastar mais 355 milhões por ano. O valor resulta do acréscimo de 458 milhões de custos salariais (mais 606,38 euros por funcionário, que incluem mais 116,38 euros de contribuição para a Segurança Social à taxa de 23,75%). A estes 458 milhões abatem-se 103 milhões de poupanças em IRC.

O Estado fica a ganhar com o aumento do SMN no privado: Vai receber, por trabalhador abrangido, mais 170,28 euros anuais em contribuições para a Previdência, numa receita total de 129 milhões de euros; a este valor há que abater a tal perda de 103 milhões em IRC. O resultado líquido é um encaixe de 25 milhões de euros para os cofres públicos.