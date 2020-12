Salário mínimo nacional sobe para 665 euros a partir de janeiro

© Photo by Markus Spiske on Unsplash

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira o aumento do salário mínimo nacional (SMN) em 30 euros a partir de janeiro de 2021, passando assim para 665 euros.

Atualmente, o salário mínimo nacional é de 635 euros e o Governo tem como objetivo atingir os 750 euros no final da legislatura, lembrou o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

"A decisão do aumento do SMN para 2021 no valor de 30 euros significa que o novo valor atingirá 665 euros durante o próximo ano, dando sequência ao que tem sido o percurso de aumento sustentado do salário mínimo e é um passo na concretização do que está no programa do Governo com vista a atingir 750 euros no final da legislatura, em 2023", disse Gabriel Bastos.

No Twitter, já depois do briefing do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, escreveu que a "proteção dos rendimentos é fundamental para a recuperação económica", o que levou o Governo a prosseguir com a subida do SMN.

"Um pouco abaixo do ano passado, mas mantendo o rumo que traçámos para atingir os 750€ em 2023", garante o chefe de Governo.

