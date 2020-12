Salário mínimo vai ter aumento de 30 euros em 2021

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Lusa 09 Dezembro, 2020 • 14:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo confirmou que a proposta de aumento do salário mínimo será de 665 euros em 2021. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, garantiu que este foi o valor apresentado nas reuniões com os parceiros sociais e que o Governo está a preparar medidas para compensar as empresas pelo acréscimo de encargos inerente.

O ministro da Economia revelou que haverá três medidas adicionais para corrigir a "natureza assimétrica" do impacto económico do salário mínimo, como a devolução às empresas de maiores encargos que têm para com o Estado, decorrentes desta atualização. Tal pode incluir a subida de contribuições da Taxa Social Única entregues à Segurança Social.

A Tutela tinha estipulado a meta de chegar aos 750 euros de salário mínimo no final da legislatura, o que coloca uma maior pressão para os próximos dois anos, com a necessidade de um acréscimo de 85 euros. A subida em 30 euros equivale a um aumento de 4,7%.

A UGT tem defendido um aumento de 35 euros para o SMN e a CGTP reivindica uma subida para 850 euros a curto prazo.

As confederações patronais têm contestado o aumento do salário mínimo nacional, argumentando com as dificuldades económicas que as empresas atravessam devido à pandemia da Covid-19.

O Governo tem competência para fixar o valor anual do salário mínimo nacional, depois de ouvir os parceiros sociais.