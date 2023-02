"Satisfação aumentou muito." Empresa portuguesa faz balanço positivo da semana de quatro dias

© Foto de Christin Hume na Unsplash

Há cerca de três meses, a 360imprimir.pt tomou a decisão de tornar o trabalho 100% remoto e implementar, a nível experimental, a semana de quatro dias, com o aumento de uma hora de trabalho diário. Durante estes meses, a empresa estudou vários indicadores, como a satisfação e a produtividade (entre outros), e concluiu que, com este modelo, 83% dos colaboradores afirmou passar mais tempo com a família e com os amigos. Os colaboradores foram ainda questionados sobre se estariam disponíveis para voltarem a um modelo de cinco dias e 75% responderam que só regressariam ao sistema anterior, caso tivessem um aumento salarial de 30%.

Ouvido na TSF, Sérgio Vieira, diretor executivo da empresa, destaca "os impactos visíveis na satisfação e motivação das pessoas".

"Temos evidências positivas na retenção, com uma redução da taxa de saída dessas mesmas pessoas, e um aumento expressivo na atração de talento externo, também por alguma exposição mediática que tivemos. Mas, mesmo após o impacto inicial, verificamos que ainda continua. Por isso, o facto de não existirem quebras acima do esperado, naquilo que é o volume de trabalho gerado, nem na sua qualidade, dá-nos muita confiança de que estamos no caminho certo."

O diretor executivo da 360imprimir.pt faz um balanço positivo destes primeiros tempos. Sérgio Vieira sublinha que houve um aumento da satisfação dos trabalhadores da empresa. "Tivemos a confirmação de que a satisfação dos trabalhadores aumentou muito. Foi também muito importante que as chefias confirmassem que estão satisfeitas com aquilo que é a generalidade do trabalho realizado pelas suas equipas. Temos um primeiro indicador positivo sobre o número de saídas. Mas, esse indicador em particular, considero que é demasiado cedo para estar a concluir sobre o mesmo. Mas observámos uma redução de 35% no número de saídas versus o que estávamos a observar antes. Temos também outros indicadores interessantes, como a redução de stress, fadiga e ansiedade por parte dos nossos colaboradores, numa época em que discutimos tanto a questão da saúde mental e bem-estar das pessoas", destaca o diretor executivo da empresa.

Durante este ano, o Estado espera começar a testar a semana de quatro dias em algumas áreas da função pública. O diretor executivo da 360 Imprimir mostra-se disponível para partilhar a experiência com o governo e com outras empresas.

"Nós, em momento algum, nos colocámos dependentes daquilo que era o papel do governo, e o projeto que está a ser realizado. Temos estado disponíveis para partilharmos a nossa experiência com o governo, já o fizemos, e estamos em contacto próximo. Agora, esta iniciativa, em nada estará ligada aquilo que venha ou não a ser feito pelo governo. Vamos apoiar vamos partilhar, e um dos propósitos principais da partilha destes números é trazermos objetividade porque, muitas vezes, discutimos correntes de opinião sobre o tema, mas de forma muito teórica. E ao colocarmos números medidos na realidade sobre aquilo que foi o impacto do modelo. O osso objetivo não é só mostrar a parte boa, ou a parte má, é mostrar factualmente quais os impactos observados na nossa empresa, que não será exemplo para toda e qualquer empresa em Portugal, mas será exemplo para muitas empresas", remata Sérgio Vieira.

A 360 Imprimir foi pioneira na adoção da semana de quatro dias, depois de se ter tornado uma empresa 100% remota. Este modelo de quatro dias foi implementado de forma experimental e a empresa assumiu um compromisso mínimo de dois anos.

A adesão, voluntária, acabou por ser um êxito: 98% dos cerca de 200 colaboradores aderiram a este modelo.