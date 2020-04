Sem mais apoios, quase metade das empresas teme fechar em dois meses

© Photo by Jose Fontano on Unsplash

Quase metade das empresas portuguesas (48%) afirma não ter condições para se manter em atividade por mais de dois meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez.

A conclusão é do Instituto Nacional de Estatística (INE) na segunda edição do inquérito semanal sobre o impacto da Covid-19 na economia.

As micro e pequenas empresas são as mais ameaçadas, ao lado dos setores do alojamento e restauração.

O inquérito revela ainda que 60% das empresas já reduziram o pessoal ao serviço por causa da Covid-19, sendo que um quarto referiu mesmo uma redução para menos de metade.

A pandemia encerrou até agora, temporariamente, 16% das empresas nacionais e mais 1% encerraram mesmo de forma definitiva.

No volume de negócios, 80% reportam uma diminuição, sendo que numa grande parte das empresas (39%) a redução foi superior a 50% desse volume de negócios.

As razões mais frequentes para a perda de receita são a ausência de encomendas ou clientes e as restrições impostas pelo estado de emergência.

As microempresas e as empresas dos setores do alojamento e restauração referiram mais frequentemente reduções superiores a 75% quer do volume de negócios quer do pessoal ao serviço.

Não é aliás por acaso que são estas as empresas que mais vezes dizem que sem medidas adicionais de apoio à liquidez não terão condições para continuar abertas por mais de dois meses.

O medo de fechar em dois meses afeta 48% das empresas portuguesas, sendo que, destas, 10% vai mais longe e diz que não deve aguentar mais de um mês sem essas medidas extra. .

Esta segunda edição do inquérito do INE ao estado da economia nesta época de pandemia incluiu uma nova questão que revela em que medida as empresas adaptaram a sua atividade nas últimas semanas, com quase 30% a dizerem que diversificaram ou modificaram a sua produção e 21% a referir a alteração ou reforço dos canais de distribuição.