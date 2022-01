Sobreiros e carvalhos vão entrar na Mata Nacional de Leiria

© Henriques da Cunha / Slideshow / Global Imagens

Por José Milheiro 12 Janeiro, 2022 • 00:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo plano de gestão para a Mata Nacional de Leiria prevê a introdução, pela primeira vez, de novas espécies de árvores, vão ser cerca de duas centenas de hectares (num total de 9 mil hectares) povoados com sobreiros e carvalhos.

O secretário de estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino revelou à TSF que "vamos ter novas espécies a conviver com o pinheiro" na Mata Nacional de Leiria.

Para João Catarino a plantação de novas árvores "não é tanto como nós gostaríamos. Gostaríamos que pudesse ser mais compartimentada com outras espécies, nomeadamente com o sobreiro ou até com alguns tipos de carvalhos, mas vamos fazê-lo de uma forma reduzida porque da análise que se fez ao solo e à matéria orgânica que temos naquela área não é possível ainda".

"Começar do zero"

O secretário de estado garante que este Plano novo é como se estivessem a começar de novo toda a mata com investimentos até 2024 na ordem dos 10 milhões de euros, dos quais 3 milhões já foram concluídos.

"A grande mudança do anterior plano de gestão para este é que este tem um cariz mais multifuncional e olha para o pinhal de Leiria mais na perspetiva da copa e das trocas gasosas e do sequestro do CO2 do que propriamente dos planos de gestão que tínhamos antes que eram mais na perspetiva da madeira, ou seja, da produção propriamente dita", argumenta João Catarino.

José Milheiro falou com o secretário de estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território 00:00 00:00

Nesse sentido o novo Plano prevê a construção de charcas "para criarem novos ecossistemas" e para se ter uma floresta mais multifuncional com outras valências incluindo a fruição e a presença humana.

Por outro lado, o controlo das acácias enquanto espécie invasora vai ser aprimorado. "Prevemos intervir à volta de mil hectares para o seu controlo porque a sua irradiação é quase impossível já", concluiu o secretário de estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território.