Subida do preço das cebolas pode estar relacionada com as condições climatéricas

O sócio-gerente da empresa agrícola PrimoHorta, situada em Montijo, explicou que as condições climatéricas contribuem para o aumento do custo de produção da cebola, um dos bens alimentares que mais tem aumentado.

"Na Europa inteira houve um decréscimo brutal ao nível da produção. Em Portugal também se verifica isso. A Costa Vicentina está a viver alguns momentos dramáticos", explica Paulo Leite, em declarações à TSF, acrescentando que os produtores querem água para semear e não conseguem devido às questões climatéricas.

Paulo Leite admitiu que os produtores têm subido o preço de venda, devido à escassez do bem alimentar: "Quem tem cebolas pede mais dinheiro."

Também o preço dos ovos subiu mais de 46% no mês de janeiro em Portugal, em comparação com 2022. O Eurostat indicou esta sexta-feira que o preço dos ovos na Europa aumentou mais de 30% em janeiro, em termos homólogos. Já no caso de Portugal, regista-se uma subida do preço dos ovos acima da média dos 27.

Nesta altura, o cabaz de bens alimentares essenciais em Portugal ronda os cem euros: a ASAE está no terreno em todo o país com vista a fiscalizar as cadeias de supermercado e à procura de especulação nos preços.

O sócio-gerente da PrimoHorta afirmou que os produtores estão a ter margens de lucro superiores aquelas que têm vindo a público, com margens de superiores a 50%, salientando que "o mercado tem estado a ser espremido há vários anos". Já a pensar no futuro, Paulo Leite defendeu que é necessário repensar a política de preços.

O empresário acrescentou que em 2022 chegaram a existir margens de lucro superiores,

mas só agora está a haver uma indignação geral, porque os preços aumentaram ao nível da produção.