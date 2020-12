TAP: Portugueses a favor do resgate são pouco mais do que os que preferiam falência

TAP Air Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Há 42% dos portugueses a concordarem que a TAP seja salva com dinheiros públicos, e 37% afirmam que o Governo deveria ter deixado falir a transportadora. A conclusão é de uma sondagem da Aximage para a TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias.

O inquérito revela também que 21% das pessoas não sabe ou não responde à questão.

No Norte do país, são apenas 29% os que concordam com a injeção de 3 mil milhões de euros até 2024, enquanto 44% entende que o Executivo deveria ter fechado as portas da empresa. É a única região do país que é maioritariamente a favor da falência.

Os dados da Área Metropolitana do Porto vista de forma isolada mostram, no entanto, outra realidade: 45% concordam com o resgate público, enquanto 42% entendem que o fim da marca teria sido a melhor solução.

É no Sul e Ilhas que o salvamento da companhia pelo Estado encontra mais adeptos: são 52%, contra 32% que defendem a falência.

É nos inquiridos mais jovens (de 18 a 34 anos) que a morte da transportadora encontra mais apoiantes: são 46%, contra apenas 33% que aplaudem o resgate. No segmento seguinte, dos 35 os 49 anos, as conclusões são semelhantes.

É apenas nos inquiridos com 50 ou mais anos que o salvamento tem mais defensores que a falência: dos 50 aos 64 anos, essa solução convence 43% das pessoas (contra 40% que dizem que o Governo deveria ter deixado cair a transportadora). Nas camadas mais idosas (com mais de 65 anos), a injeção de dinheiro do Estado é claramente ganhadora: é apoiada por 63% das pessoas, contra 22% que preferiam que o Estado tivesse deixado fechar a companhia.

Na análise por intenção de voto, uma surpresa: os eleitores do Bloco de Esquerda são maioritariamente a favor da falência: os que defendem essa solução atingem 52%, enquanto 44% concordam com a medida do Governo. É preciso, no entanto, ter em conta que a empresa responsável pela sondagem faz questão de vincar que as conclusões em relação aos partidos mais pequenos (ou seja, todos menos o PS e o PSD) devem ser lidas "a título meramente indicativo, dado o valor reduzido das respetivas bases" (observação que os autores da sondagem aplicam de forma mais vincada ao CDS, PAN, Chega, Livre e Iniciativa Liberal, pelo que as conclusões relativas aos eleitores destes partidos são particularmente frágeis, motivo pelo qual não são incluídas nesta análise).

É entre os votantes comunistas que o resgate encontra mais apoiantes: 69% aplaudem essa decisão, contra apenas 9% que preferia a falência.

Nos eleitores do PS, a preferência pelo resgate também é clara: 64% contra 24% que preferiam que o Estado tivesse fechado a empresa.

No PSD, o salvamento ganha por pouco: 44% contra 38%.

Metade preferia votação do plano no Parlamento

A segunda questão colocada no inquérito diz respeito à forma de aprovação do plano de reestruturação da TAP. O ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos queria levar o documento a discussão e votação no Parlamento, mas António Costa decidiu avançar apenas com a aprovação pelo Governo.

Para 49% dos inquiridos, esta foi uma má decisão do primeiro-ministro; 34% entendem que foi uma boa medida, enquanto 17% não sabem ou não respondem.

É entre os mais idosos que a decisão de António Costa reúne mais apoio. O grupo etário dos maiores de 65 anos é, aliás, o único no qual o chefe do Executivo sai vencedor, com a maioria a apoiar a atitude de aprovar sem levá-lo à Assembleia.

Em todos os outros segmentos, a resposta "foi uma má decisão" sai vencedora, com destaque para os mais novos: entre os 18 e os 34 anos, 53% respondem dessa forma, com apenas 26% a entenderem que foi uma boa opção.

Na análise por intenção de voto, 51% dos eleitores do PSD criticam a opção do primeiro-ministro, e 36% afirmam que foi uma boa ideia não levar o plano ao Parlamento.

A CDU e, sem surpresa, o PS são os únicos partidos onde a medida de António Costa é a preferida da maioria. Há 53% dos votantes comunistas a aplaudirem, enquanto 42% criticam. Nos socialistas, o resultado é semelhante: 53% de apoio contra 35% de críticas. No Bloco de Esquerda, mais de 70% estão contra.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, DN e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a TAP.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 22 de dezembro. Foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.