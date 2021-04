TAP usa algoritmo "sem coração" para despedir de forma "injusta"

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

"O algoritmo não tem coração." É com esta frase que o presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil resume a lista de situações injustas que têm marcado o processo de rescisões em curso na TAP, avança o jornal Económico.

O problema principal é o critério estabelecido para definir o que é uma falta justificada ao trabalho. O algoritmo parece não saber e isso torna-se decisivo pois o absentismo é considerado - pela fórmula informática - como um dos fatores para indicar à TAP o nome de um empregado para uma possível rescisão.

Um dos exemplos dados pelo Jornal Económico é o de um trabalhador que perdeu o filho menor e um irmão nos incêndios de Pedrógão, em 2017. Este funcionário da TAP esteve algum tempo em recuperação e, qual não foi o seu espanto, esse período foi contabilizado como ausência. Por isso, ele chegou a ser chamado para uma das reuniões em que a empresa abre ao trabalhador a porta de saída.

Fonte oficial da TAP garantiu ao Jornal Económico que este caso concreto já foi resolvido, mas a lista continua: as faltas por motivos de saúde até três dias também estariam a ser contabilizadas pelo algoritmo. E quando se trata de um período curto desta dimensão - três dias - essa licença é concedida pela Unidade de Cuidados de Saúde da própria TAP.

Outro caso que está a preocupar a Comissão de Trabalhadores é que o algoritmo, criado pela consultora Boston Consulting Group, também avalia a produtividade de cada funcionário como critério para escolher os candidatos à rescisão. Há trabalhadores há 20 anos na TAP que estarão a ser chamados porque estará a ser considerada apenas a função que desempenham atualmente e não todas as posições que ocuparam antes.

O processo de rescisões da empresa termina esta sexta-feira.