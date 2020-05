Taxa de desemprego no primeiro trimestre é de 6,7%

© Gerardo Santos/Global Imagens

A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2020 situou-se em 6,7%, avança o Instituto Nacional de Estatística. O valor registado é igual ao do trimestre anterior e inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre homólogo de 2019.

De acordo com o INE, a população desempregada, estimada em 348,1 mil pessoas, diminuiu 1,2% (4,3 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,6% (5,5 mil) relativamente ao 1.º trimestre de 2019.



Por outro lado, o relatório do INE adianta que "a população empregada, 4 865,9 mil pessoas, diminuiu 0,9% (41,7 mil) por comparação com o trimestre anterior e 0,3% (14,3 mil) em relação ao homólogo, sendo a primeira variação homóloga negativa desde o 3.º trimestre de 2013."



Noutro plano, a população empregada ausente do trabalho subiu para 452,1 mil pessoas (9,3% da população empregada), tendo aumentado 33,0% (112,2 mil) em relação ao trimestre anterior.

Segundo a nota do INE, "este aumento ficou a dever-se essencialmente à redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa (inclui a suspensão temporária do contrato e o layoff), razão apontada por 68,3 mil daquelas pessoas".



Taxa de subutilização do trabalho é de 12,9%



A taxa de subutilização do trabalho é um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego e, neste primeiro trimestre de 2020, situa-se nos 12,9%.

"A subutilização do trabalho abrangeu 694,7 mil pessoas, tendo aumentado 2,5% (16,7 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuído 5,8% (43,1 mil) em relação ao homólogo. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 12,9%, aumentou 0,4 p.p. relativamente ao trimestre precedente e diminuiu 0,7 p.p. por comparação com um ano antes", pode ler-se nos dados avançados pelo INE.