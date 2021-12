Taxa de poupança das famílias cai para 11,3% no terceiro trimestre

© Igor Martins/Global Imagens

A taxa de poupança das famílias caiu 0,4 pontos percentuais no terceiro trimestre face ao anterior para 11,3% do rendimento disponível, refletindo o aumento do consumo privado, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo INE.

"No terceiro trimestre de 2021, a capacidade de financiamento das famílias diminuiu 0,5 pontos percentuais (p.p.), para 4,9% do PIB, e a taxa de poupança fixou-se em 11,3% (11,7% no trimestre anterior), refletindo o crescimento de 1,2% do consumo privado, acima do aumento do rendimento disponível", indica o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional.

Segundo o instituto, a taxa de poupança das famílias diminuiu assim 0,4 p.p. relativamente ao trimestre anterior.

A capacidade de financiamento das famílias no ano acabado no terceiro trimestre de 2021 refletiu sobretudo a diminuição da poupança bruta em 2,8%.

As remunerações e as outras transferências correntes contribuíram em 1,0 e 0,2 p.p., respetivamente, para a taxa de variação da poupança.

"O saldo positivo dos rendimentos de propriedade registou uma redução, o que se traduziu num contributo de -0,1 p.p. e o imposto sobre o rendimento pago pelas famílias no trimestre contribuiu com -0,5 p.p.", avança o instituto.

O INE refere que, em contas nacionais, as moratórias relativas ao pagamento de juros de empréstimos concedidas pelo setor das sociedades financeiras não têm impacto no saldo de rendimentos de propriedade, "uma vez que o SEC 2010 determina o registo destes fluxos no momento devido, mesmo que não tenham sido efetivamente pagos".

O investimento das famílias, que corresponde essencialmente a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em habitação, registou uma taxa de variação de 1,4% no terceiro trimestre de 2021 (2,1% no trimestre anterior).

O rendimento disponível bruto (RDB) das famílias ajustado 'per capita' fixou-se em 16,8 mil euros no ano terminado no terceiro trimestre de 2021, o que representou um aumento de 1,0% face ao trimestre anterior, inferior em 0,5 p.p. à taxa de variação do PIB nominal 'per capita'.

De acordo com o INE, a capacidade de financiamento das sociedades financeiras atingiu 1,5% do PIB (menos 0,1 p.p. que no trimestre anterior), refletindo sobretudo a redução de 5,4% da poupança.

Por sua vez, o comportamento da poupança foi determinado principalmente pela diminuição do saldo dos rendimentos de propriedade, verificando-se uma redução de 2,5% dos rendimentos recebidos.