Tomás Correia demite-se da presidência da Associação Montepio

Lisboa, 15/3/2019 - António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio, no seu gabinete na sede do Banco na Rua do Ouro. Recentemente voltou a ser empossado como presidente apesar de existir grande polémica sobre a sua atividade à frente do Banco. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens