Covid-19. Distribuição de vacinas será simultânea e em função da população de cada país

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que a União Europeia fará uma distribuição equitativa e em função da população de cada Estado-membro da futura vacina anti-Covid-19, cabendo a Portugal ter concluído em novembro a estratégia nacional de vacinação.

Esta foi uma das conclusões anunciadas por António Costa no final da reunião extraordinária do Conselho Europeu, que se realizou por videoconferência, numa conferência de imprensa em que também adiantou que nenhum país defendeu uma estratégia de encerramento de fronteiras para responder à pandemia da Covid-19.

Dos pontos acordados na reunião de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, António Costa destacou a decisão da Comissão Europeia no sentido de "fazer uma distribuição simultânea da vacina pelos 27 Estados-membros em função da sua população".

"Neste momento, há três contratos que já estão assinados e há quatro em negociação [para a aquisição de vacinas]. Cada lote de vacinas será distribuído equitativamente por todos os países em função da população de cada um", frisou o líder do executivo.

Pela parte nacional, António Costa referiu depois que cada Estado-membro "terá de definir a sua própria estratégia de priorização de como será aplicada a vacina na sua população".

"Temos de ter pronta no próximo mês a estratégia nacional de vacinação", adiantou.

Segundo o primeiro-ministro, além de uma condenação unânime dos Estados-membros ao ataque terrorista de Nice e de uma manifestação de solidariedade em relação a França, António Costa salientou que na reunião todos os países transmitiram uma posição de preocupação face à evolução da pandemia, que estará a pressionar todos os sistemas de saúde, incluindo os sistemas dos países mais ricos.

O líder do executivo português disse também que houve uma posição favorável à utilização de aplicações informáticas, sobretudo para "poupar muito trabalho aos rastreadores das cadeias de contágio".

"A Comissão Europeia quer concluir até ao final do mês de novembro da interoperabilidade de todas as comunicações, de forma a que na circulação entre países todos os cidadãos possam estar protegidos com a sua própria aplicação", referiu.

O primeiro-ministro declarou ainda que na reunião foi decidido "aumentar a intensidade da troca de informação" entre todos os Estados-membros na luta contra a pandemia e que a Comissão Europeia propôs a constituição de uma comissão científica, integrando elementos de todos os países, de modo a aprofundar o conhecimento sobre a Covid-19.

"Haverá uma utilização massiva de testes antigénio rápidos como os que iremos colocar em ativação em Portugal a partir do próximo dia 09. Identificou-se também a necessidade de haver um reconhecimento mútuo sobre a validade destes diferentes testes, tendo em vista acelerar a testagem e o isolamento de quem teste positivo", acrescentou.