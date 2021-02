"A existência do partido está em risco." Cecília Meireles pede mudança de rumo no CDS

© Octavio Passos/Global Imagens

Cecília Meireles, deputada e antiga líder parlamentar do CDS, falou no Conselho Nacional do partido e defendeu uma mudança de liderança. A centrista afirmou mesmo que a "existência do partido está em risco" com a atual política.

"A escolha é simples: ou achamos que as coisas estão a correr bem ou, pelo contrário, achamos que as coisas estão a correr mal. A existência do partido está em risco. O problema não são as sondagens, é a falta conteúdo", explicou.

A deputada assume que as últimas semanas têm sido esclarecedoras, uma vez que os apoiantes de Francisco Rodrigues dos Santos dizem "poucas coisas boas da atual direção, fazem é ajuste de contas com o passado".

Cecília Meireles, que trabalhou de perto com Assunção Cristas, refere que faz um balanço positivo dos últimos 20 anos do partido, e "tem orgulho" no trabalho que desempenhou.

"No discurso do nosso presidente, não deixou de ser esclarecedor que é mais incisivo nas críticas ao passado e aos outros, do que entusiasmado no desempenho do seu mandato".

A antiga líder parlamentar revela que conversou com Francisco Rodrigues dos Santos sobre a condição do partido, e admitiu que "as coisas não iam correr bem".

"As coisas correram pior até do que eu esperava. Francamente, não percebo como é que se pode querer ser presidente de todos lançando uns contra os outros", apontou.

Cecília Meireles diz que a atual direção trabalha para o interior do partido e não para o país, com "uma linha de rumo que não existe".

Por último, a deputada defende que o aproximar das eleições autárquicas é um motivo para mudar de direção. Francisco Rodrigues dos Santos afirmou, este sábado, que está disponível para discutir a liderança do partido após as eleições para as câmaras municipais e juntas de freguesia.

O CDS está reunido num Conselho Nacional para aferir a autenticidade da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, depois de um ano de mandato. Adolfo Mesquita Nunes, que forçou a realização da reunião, já assumiu que será candidato se o partido for a votos.