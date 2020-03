A lista de material clínico que Portugal está à espera de receber

© EPA

António Costa avançou esta terça-feira com o material que o país vai receber, para fazer frente ao novo coronavírus. Na Assembleia da República, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai ter o seguinte material à disposição:

381 mil batas

550 mil fatos de proteção

Sete milhões luvas esterilizadas

11 milhões de luvas não estrelizadas

367 mil máscaras com viseira

17 milhões máscaras cirúrgicas

Nove milhões de máscaras FFP2 e FFP3

744 mil protetores de calçado

Dois milhões de toucas

Ainda assim, o primeiro-ministro não enunciou todos os materiais que os hospitais vão receber. Em entrevista à TVI, na segunda-feira, Costa revelou que foram comprados 500 ventiladores à China.

A Covid-19 já provocou a morte a 30 pessoas em Portugal, mais sete do que no anterior balanço, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Há ainda 2362 pessoas infetados no país.

Portugal está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira. O decreto presidencial, assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, foi votado na quarta-feira no Parlamento, já depois de ter recebido o apoio do Governo e do Conselho de Estado.