Como assinala o primeiro-ministro, "é de um modo muito particular" que milhões de pessoas celebram o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Numa mensagem gravada em vídeo, António Costa sublinha os milhões de falantes da Língua que é "um mundo".

"Cada língua é um mundo, construído por todos os que diariamente a usam. E a Língua Portuguesa é o nosso mundo, aberto e plural. É falada por mais de 280 milhões de pessoas, em vários continentes e com diferentes entoações. Uma língua que é tão rica quanto mais diversa, uma língua de todos", refere o primeiro-ministro.

"Fruto dos Descobrimentos, foi uma língua que se mestiçou com outras línguas do mundo. Mas é também uma língua para o futuro, servindo de instrumento privilegiado para a globalização dos nossos dias. É a 4.ª língua mais falada no mundo, a mais falada no hemisfério sul, a 5.ª com maior número de utilizadores na internet e a língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais. E deverá continuar a crescer. Em 2050, espera-se que atinja os 380 milhões de falantes; no final do século, quase 500 milhões", frisa António Costa.

O governante relembra ainda Fernando Pessoa, que outrora escreveu "a minha Pátria é a Língua Portuguesa". Ora, para o primeiro-ministro, "a Língua Portuguesa é a pátria de muitas pátrias, porque é em Português que se entendem e cooperam os países que o têm como idioma oficial. Mas o português é mais do que uma língua oficial - é a língua em que cada povo pensa as suas raízes e define o seu rumo futuro".

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) declarou, em novembro do ano passado, o dia 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, mediante proposta de todos os países lusófonos apoiada por mais 24 Estados, incluindo países como a Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai.

A UNESCO escolheu para a efeméride a data em que há uma década se celebrava o dia da língua portuguesa e da cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).