Adão Silva é o novo líder da bancada parlamentar do PSD

Adão Silva © Global Imagens

Por Cátia Carmo e Inês André Figueiredo 17 Setembro, 2020 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Adão Silva venceu, esta quinta-feira, as eleições para a bancada parlamentar do PSD com 81% dos votos e é o novo líder.

"Queremos responder a este desafio que temos pela frente e o desafio principal é representar bem os cidadãos, trabalhar com eles, por eles e para eles. É essa a nossa obrigação e é isso que faremos. Na democracia, se não vivemos com a diferença e a crítica, não sabemos viver em democracia", explicou Adão Silva.

De acordo com fonte do partido, votaram os 79 deputados da bancada do PSD, dos quais 64 votaram sim, seis em branco e registaram-se 9 votos nulos.

Adão e Silva foi a votos como candidato único à liderança do grupo parlamentar social-democrata, cargo em que irá substituir o presidente do partido, Rui Rio.

Após serem conhecidos os resultados, Adão Silva referiu que "apesar das vicissitudes nos últimos dias, no momento do voto os deputados do PSD uniram-se em torno da direção alargada e há prova de grande unidade para trabalhar", realçando que os resultados são "substantivos mas desafiantes".

O deputado considera que "a fragmentação e a divisão não ajudam, se forem sistemáticas", mas assegurou que existe união dentro do grupo parlamentar social-democrata.

Sobre aposição do líder do partido, Adão Silva reiterou que "está bem definido" e "sempre que o líder do partido [Rui Rio] quiser fazer esse trabalho deve fazê-lo".