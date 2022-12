Alexandra Leitão aguarda explicações de Medina, elogia Pedro Nuno e aconselha humildade ao Governo

Alexandra Leitão © Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

A antiga ministra Alexandra Leitão defende que o responsável pelas Finanças, Fernando Medina, "deve dar explicações" sobre o caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis, que já levou à saída da secretária de Estado do Tesouro, do ministro Pedro Nuno Santos e do secretário de Estado Hugo Santos Mendes.

A ex-governante defendeu, em entrevista à CNN, que este caso não se esgota com as demissões no Governo, pelo que Medina tem de dar "ainda outras explicações, porque há a fase da indemnização, mas depois há a fase da nomeação para a NAV e depois há a escolha para Secretária de Estado".

"Acho que é preciso perceber que não é varrendo as coisas para debaixo do tapete que as questões ficam resolvidas", alerta a também comentadora do programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e CNN. "Espero naturalmente, e estou certa de que isso acontecerá, que nos próximos dias haverá mais explicações sobre esta matéria, não necessariamente do primeiro-ministro."

Perante esta sucessão de polémicas e demissões, Alexandra Leitão aconselha o Governo a "olhar para si, sem arrogância e com humildade, e perceber que há algo que é preciso mudar", fazendo-o sem "reduzir todas estas situações a casos e casinhos, mais ou menos artificiais, criados pela bolha mediática".

Para a ex-governante, o executivo precisa agora de "olhar e pensar", porque "o primeiro momento para resolver problemas é assumir que eles existem".

"Eu acho que tem havido um défice disso neste governo", remata.

A antiga ministra deixa ainda elogios a Pedro Nuno Santos, que diz ter uma "visão global para o país", confessando que não vê neste episódio o fim da carreira política do agora ex-ministro: "Que mais não seja porque nenhum partido político - e o PS não é exceção - pode dispensar um quadro da sua qualidade."

Esta manhã, também o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, agradeceu a Pedro Nuno Santos, de quem se assume próximo, e fez questão de elogiar as marcas do seu trabalho. Na última noite, ao aceitar a demissão, o primeiro-ministro, António Costa, também deixou elogios.

"Destaco o seu contributo decisivo para a criação de condições de estabilidade política enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a energia com que assumiu as suas atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação. Do ponto de vista pessoal relevo com muita estima a camaradagem destes anos de trabalho em conjunto", lê-se no comunicado que divulgou.