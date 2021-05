André Ventura condenado por ofender família do Bairro da Jamaica

André Ventura é líder do Chega © Pedro Correia/Global Imagens

André Ventura e o partido Chega foram condenados, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a pedir desculpa a uma família do Bairro da Jamaica, por ofensas. O caso remonta ao debate com Marcelo Rebelo de Sousa na campanha para as eleições presidenciais, em que Ventura chamou "bandidos", apontando para uma fotografia da família.

Tanto Ventura como o partido ficam sujeitos a pedir desculpa públicas à família Coxi, com recurso a uma publicação, oral ou escrita, nos meios de comunicação social que reproduziram as declarações: SIC, SIC Notícias e TVI. O pedido tem ainda de ser publicado na conta do twitter do partido, assim como a condenação.

Os réus têm 30 dias para acatar a sentença, e a partir deste período ficam obrigados a pagar uma coima de 500 euros. No futuro, caso se voltem a reptir ofensas à família, Ventura e o Chega têm de pagar uma multa de 5000 euros.

O líder do Chega foi processado por sete membros da família residente no bairro da Jamaica, por se terem sentido ofendidos com as palavras e com a fotografia em que apareciam junto de Marcelo Rebelo de Sousa. A família interpôs uma ação em tribunal, exigindo um pedido de desculpas.

Além de Ventura, a família também acusou o partido de racismo, suportando-se numa publicação nas redes sociais em que se comparam duas fotografias: a famosa imagem de Marcelo com a família Coxi, e uma de André Ventura junto de elementos da polícia, após uma manifestação. Entre as imagens, a frase "André Ventura apoio os portugueses de bem".