André Ventura demite chefe de gabinete do Chega

O presidente do Chega, André Ventura, exonerou o chefe de gabinete do Chega na Assembleia da República (AR), Nuno Afonso, confirmou a TSF. A cisão, avançada pela CNN Portugal, coloca um ponto final numa relação há muito crispada.

Nuno Afonso foi militante do PSD, onde coincidiu com André Ventura, e fez parte do núcleo duro na fundação do Chega. Quando Ventura foi eleito deputado, levou Nuno Afonso para a Assembleia da República, como chefe de gabinete.

O desenlace começou em maio do ano passado, no congresso do Chega em Coimbra, quando Ventura despromoveu Nuno Afonso de vice-presidente. Na altura, em declarações à TSF, o também vereador em Sintra assumia que "não concorda com tudo o que Ventura faz".

Na composição da lista de candidatos a deputados, escolhidos a dedo por Ventura, notou-se a exclusão de Nuno Afonso, que já tinha admitido que queria ser deputado. Ainda assim, o líder do Chega reconduziu-o como chefe de gabinete, num segundo mandato que durou apenas um mês.