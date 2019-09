© Sara Matos/Global Imagens

António Costa cancelou a presença em todas as iniciativas de rua do PS previstas para este sábado.

De acordo com fonte do PS, sexta-feira à noite o secretário-geral do Partido Socialista teve de se dirigir ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, devido a dores musculares nas costas.

Por recomendação médica, António Costa suspendeu a participação nas ações de rua do partido previstas hoje, mas vai estar presente no almoço de Famalicão e no comício de Guimarães.

O secretário-geral socialista tinha previsto para este sábado, durante a manhã, fazer um périplo pela cidade de Braga para contactos com a população e depois seguir para um almoço-comício em Vila Nova de Famalicão. Mais tarde, deveria participar nas Festas de São Miguel, em Cabeceiras de Basto, e terminar o dia num comício em Guimarães.

Apesar da ausência de António Costa, adianta o PS, as ações de rua vão realizar-se com a presença dos candidatos a deputados pelo círculo de Braga.