"Ao PSD cabem 16 deputados. Estavam bastante mais." Rio explica porque deixou debate

Rui Rio, líder do PSD © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Cátia Carmo 24 Março, 2020 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de ter abandonado o debate quinzenal na Assembleia da República, Rui Rio veio explicar, perante os jornalistas, o que o levou a ter este comportamento, sublinhando que tem de dar o exemplo aos seus deputados, mesmo quando discorda daquilo que a conferência de líderes decidiu.

"A partir do momento em que se decide que no plenário só devem estar 46 deputados, embora discordando, nós devemos cumprir aquilo que a conferência de líderes decidiu. Fica perante a consciência de cada um se cumpre ou não. Ao PSD cabem 16, não estavam lá 16. Estavam bastante mais", justificou Rui Rio.

Mas o líder do PSD não se ficou por aqui.

"Temos de, perante a população portuguesa, ser os primeiros a dar o exemplo. Para mim isto é absolutamente sagrado, não podemos ter um comportamento diferente daquele que estamos a exigir ao povo português", afirmou o líder do PSD.

O social-democrata garantiu que deu todas as indicações necessárias à sua bancada e que as razões da desobediência terão de ser esclarecidas com cada um dos deputados que não cumpriu.

"Terá de perguntar a cada um. Aqui o que é grave é não haver a consciência, por parte de um deputado ou deputada, de cumprir aquilo que é pedido ao povo português. Isso para mim é absolutamente claro", acrescentou Rio.

O líder do PSP referiu que os critérios de escolha dos deputados no partido serem os membros da direção do grupo parlamentar, membros da direção do partido e membros da mesa da Assembleia da República.

A lista de deputados que cumpriram os critérios:

Adão Silva

Afonso Oliveira

André Coelho Lima

Carlos Peixoto

Catarina Rocha Ferreira

Clara Marques Mendes

Duarte Pacheco

Helga Correia

Hugo Carneiro

Isabel Meirelles

Isaura Morais

José Silvano

Lina Lopes

Luis Leite Ramos

Ricardo Baptista Leite

Rui Rio