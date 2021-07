Por Ricardo Alexandre 02 Julho, 2021 • 18:16 Partilhar este artigo Facebook

Recentemente, António Costa perguntou à presidente da Comissão Europeia se já podia "ir ao banco" e Augusto Santos Silva perguntou ao primeiro-ministro se já pode ir para casa. Agora, o ministro dos Negócios Estrangeiros nega que esteja a pensar abandonar o executivo.

Cansado? "Nada disso", assegura. Sobre eventual saída do executivo santos Silva assegura à TSF, que "a composição do governo é uma competência exclusiva do primeiro-ministro e até quando o primeiro-ministro entender, da minha parte as coisas são muito simples: eu nunca abandonei a meio nenhuma tarefa na minha vida. Portanto, eu sou membro do Governo que vai até 2023 e tenciono, aliás, fazer tudo o que puder para que o eleitorado renove em 2023 a sua confiança no governo do PS".

Quando questionado sobre se está com ânimo para continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros até o fim desta legislatura afirma que estar "cada dia que passa, com mais ânimo. Mais resmunguento porque a idade também nos põe um bocadinho mais resmungões, mas com cada vez mais ânimo. Como sabe, como somos ambos do Porto, sabemos o que é que se diz do vinho do Porto".

Quando questionado sobre se uma eventual entrevista em outubro seria no Palácio das Necessidades ou na Faculdade de Economia do Porto, o chefe da diplomacia portuguesa esclarece que "na Faculdade de Economia do Porto não de certeza. A única coisa que eu disse, percebo o contexto em que me está a fazer estas perguntas, é que eu espero que seja possível ir dar pelo menos a última aula porque a minha carreira é uma carreira académica". Mas a última aula é daqui por seis anos (quando completará 70 de idade): "E isso significa 2026. Portanto, para os amigos tenho esta mensagem: contem comigo. Para os adversários, tenho esta mensagem: tenham paciência".

Pode ouvir, na íntegra, a entrevista com Augusto Santos Silva no programa O Estado do Sítio, no sábado (3 de julho), depois das 12h00.