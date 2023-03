Arrendamento forçado, Alojamento Local, descida de taxas. Tudo sobre as medidas para a habitação

O Governo aprovou e apresentou esta quinta-feira a versão final do pacote de medidas para a habitação, em que se incluem o fim do alojamento local em territórios de alta densidade, os critérios para o arrendamento forçado por parte das câmaras municipais ou do Estado e a descida dos impostos sobre o arrendamento.

Arrendamento forçado para apartamentos

A medida que mais discussão gerou - o que, admitiu Costa, lhe causou "alguma perplexidade -, a do arrendamento forçado, vai aplicar-se apenas a apartamentos devolutos há mais de dois anos.

Cumprido este par de anos, o município deve voltar a avisar o proprietário "para a respetiva utilização".

Se não for dado uso ao apartamento, e se este estiver em territórios ditos de alta densidade, o município deve notificar, de novo, o proprietário para que este faça ou "obras de conservação", ou dê uso ao imóvel no prazo de 90 dias.

Arrendamento forçado e suspensão de novos Alojamentos Locais aplica-se apenas aos municípios assinalados a azul, definidos como de alta densidade © Governo

Caso as obras não aconteçam, o município pode "recorrer ao instrumento que já existe na lei para as obras coercivas".

Se não for dado uso ao imóvel, "o município pode propor o seu arrendamento ou, em última instância,

proceder ao arrendamento forçado".

Perante tudo isto, pode ainda o próprio Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), sempre que o município "não pretenda proceder ao arrendamento do imóvel e o mesmo não careça de obras de conservação" exercer o arrendamento forçado.

Subarrendando, a renda cobrada pelo IHRU "pode ir até 30% acima da renda mediana daquela tipologia e naquela freguesia".

À parte de tudo isto, se o senhorio "pretender arrendar a um preço mais elevado a um particular, está livre de o fazer. Ninguém o obriga a arrendar ao Estado ou ao município", garantiu o primeiro-ministro.

Ouça a reportagem de Francisco Nascimento. 00:00 00:00

Redução dos impostos

Neste âmbito fiscal, os impostos cobrados deixam de estar situados entre os 28% e os 10% e são alteradas as balizas das taxas em função da duração do contrato.

Na nova versão, o imposto a cobrar desce para 25% em contratos de até cinco anos, para 15% em contratos de cinco a dez anos, para 10% em contratos de dez a 20 anos e para 5% em contratos com duração superior a 20 anos.

Ficam isentos os contratos anteriores a 1990 e os contratos que surjam da conversão de anteriores alojamentos locais. Já os seguros de renda serão dedutíveis "ao rendimento bruto da categoria F".

© Governo

Suspensão de novos alojamentos locais em territórios de alta densidade

No Alojamento Local, confirma-se a suspensão de novas licenças para "apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício".

Aplica-se apenas a territórios de alta densidade, até que cada município "aprove a Carta Municipal de Habitação" ou até que "procedam à declaração de carência habitacional".

As atuais licenças são revistas pelos municípios em 2030 e todas as novas licenças terão validade de cinco anos.

As licenças caducam se forem transmitidas - exceto em casos de sucessão - e é criado um regime de caducidade para as que estejam "inativas". Os condomínios podem também acabar com as licenças que tenham sido emitidas sem a sua aprovação.

As juntas de freguesia passam a ter "competências de fiscalização".

É ainda criada uma Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local (CEAL) "no valor de 20% a consignar ao IHRU para financiar políticas de habitação acessível e que varia de acordo com os rendimentos de exploração, a evolução de rendas e o peso do alojamento local na zona".