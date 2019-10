"Hoje assinalamos uma grande vitória." PAN elege quatro deputados

André Silva, líder do PAN © Filipa Bernardo/ Global Imagens

Foi em ambiente de muita satisfação e contentamento que André Silva, líder do PAN, reagiu aos resultados alcançados pelo seu partido nestas eleições legislativas. O PAN quadriplicou o número de deputados com que contou nos últimos quatro anos.

"Hoje assinalamos uma grande vitória do PAN. Somos a quinta força política no Porto, Lisboa, Setúbal e Faro. Quadriplicámos o número de mandatos. Somos o único grupo parlamentar em que os homens estão em minoria, somos um partido feminista", afirmou André Silva.

Com estes resultados, André Silva sublinhou que o PAN conseguiu consolidar-se no sistema político português, impondo-se a todos os que olharam para o partido como um epifenómeno ou uma moda.

"Estes resultados refletem o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo desta legislatura e do valor das nossas ideias e propostas. Refletem também a rejeição crescente de modelos, políticas e lógicas que privilegiam determinados setores em detrimento do interesse coletivo", afirmou o líder do PAN.

André Silva mostrou-se também preocupado com os elevados níveis de abstenção que continuam a verificar-se em Portugal, apesar da quantidade e diversidade de partidos.

"Não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação perante os números elevados da abstenção e aquilo que refletem. Mais de metade dos portugueses não se reveem em nenhum partido. Apesar de haver tantos partidos a concorrer continuam a haver eleitores a não participar", acrescentou André Silva.