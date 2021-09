Autárquicas: cultura no interior. Ouça a emissão especial em Vila Real

Por TSF 21 Setembro, 2021 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

A cultura no interior foi o tema deste especial Autárquicas 2021, conduzido por Fernando Alves, com Eduardo Pinto e o cuidado técnico de Joaquim Pedro.

Que trabalho cultural pode e deve ser feito, com os poderes locais ou à margem deles, numa cidade do interior? À margem dos poderes públicos ou usando os equipamentos públicos disponíveis, que estratégias podem e devem ser empreendidas para agitar águas paradas?

Ouça aqui a 1.ª parte da emissão especial em direto de Vila Real 00:00 00:00

Ouça aqui a 2.ª parte da emissão especial em direto de Vila Real 00:00 00:00

Ouça aqui a 3.ª parte da emissão especial em direto de Vila Real 00:00 00:00

Em direto de Vila Real, os convidados de Fernando Alves foram Vítor Nogueira, poeta e prosador apaixonado pela historiografia, durante 10 anos diretor do teatro municipal de Vila Real e agora diretor da biblioteca municipal;~João Luís Sequeira, diretor do Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta; Pedro Barros, fundador e presidente do Centro de Estudos Amarantinos; e António Alberto Alves, proprietário da livraria Traga-Mundos, em que se ocupa de obras de autores transmontanos ou cuja temática remeta para Trás-os-Montes.