Barbosa Ribeiro recusa comentar Tancos: "Processo não me diz diretamente respeito"

Tiago Barbosa Ribeiro, o deputado que terá recebido o SMS de Azeredo Lopes que confirmava que sabia da recuperação do material roubado de Tancos, surgiu na campanha do PS e garantiu que não sabe nada sobre o processo e que não foi ouvido nem contactado pelas autoridades.

"Não tenho nenhum comentário a fazer sobre esta matéria. É um processo judicial, o que conheço sobre ele tem vindo a ser veiculado pela comunicação social", começou por dizer o deputado socialista.

Barbosa Ribeiro frisou que se trata de um processo no qual não está envolvido. "É um processo que não me diz diretamente respeito portanto não tenho nada a acrescentar relativamente a esta matéria", acrescentou.

O deputado socialista garantiu que está ao lado do PS e que esteve na arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto, apesar de esta informação não ter sido possível de confirmar, já que não foi visto no local.

"Estou aqui para fazer campanha pelo PS, para ajudar ao reforço do PS", realçou.