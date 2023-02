Bloco de Esquerda agenda convenção para maio

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Filipe Santa-Bárbara 04 Fevereiro, 2023 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Matosinhos, a convenção do Bloco de Esquerda regressa a Lisboa nos próximos dias 27 e 28 de maio. O anúncio foi feito por Catarina Martins no final da reunião da Mesa Nacional do partido. Sobre uma eventual recandidatura, o momento não é ainda para falar sobre isso.

No final da reunião, a coordenadora do Bloco de Esquerda adiantou que "hoje começa o processo convencional" rumo à Convenção do Partido que acontecerá em maio.

Questionada pelos jornalistas, Catarina Martins não responde à questão sobre se pretende continuar a liderar o partido, tempo haverá para esse assunto: "vamos ter debates vários dentro do partido para criar moções de orientação, para falar da direção e, muito em breve, esse movimento estando a avançar, cá estaremos para todas as perguntas sobre isso e para apresentar os projetos para o futuro".

"Hoje sou coordenadora da comissão política que está em funções, com todas as suas sensibilidades, com maiorias e minorias, e é isso que represento aqui", conclui Catarina Martins.

Recorde-se que depois dos resultados das últimas eleições, a oposição interna à direção de Catarina Martins, até pediu a antecipação da Convenção, ainda que, na altura, não tivesse manifestado interesse na substituição da coordenação do partido.