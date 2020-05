Bloco quer que apoios a trabalhadores informais sirvam para fazer retrato do país

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Chamar os trabalhadores informais à Segurança Social, numa altura em que precisam do apoio do Estado, dar-lhes esse apoio e, com isso, ficar com um retrato das situações informais que existem no país. O Bloco de Esquerda considera que esta é uma proposta vantajosa tanto para as pessoas como para o Estado e que pode ser fundamental para o futuro.

Catarina Martins, em entrevista à TSF, revelou que já foi apresentada "uma parte da proposta" e que o Bloco de Esquerda vai "continuar a apresentar" e a insistir na ideia.

Neste momento, e devido à falta de rendimentos de trabalhadores informais, Catarina Martins explica que o Governo "chama as pessoas propondo um pacto em que elas pagam contribuições no futuro para ter agora apoio e fazem de conta que são trabalhadores independentes".

Além de o apoio ser "muito pouco", a líder bloquista realça que o Estado "parte do princípio que as pessoas estavam numa relação informal porque quiseram e não porque estavam vulneráveis e foram obrigadas".

Assim, o Bloco de Esquerda propõe que estas pessoas vão à Segurança Social "explicar qual era a situação e porque ficaram sem rendimento". O Estado deve "apoiá-las e tratá-las como trabalhadores sem rendimento sem emprego" e não ignorar as informações.

"Quando esses dados chegassem, a ACT ficava com um retrato do que é o trabalho informal do país e podíamos começar a fazer maior programa de sempre de erradicação do trabalho informal, porque ACT passava a saber onde existe e combatê-lo onde tem de ser combatido", esclareceu a líder bloquista.

Em entrevista à TSF, Catarina Martins ressalva que, apesar de ter sido "muito importante" que o Governo tenha usado o exemplo dos outros e as orientações internacionais para gerir a crise sanitária em Portugal, "tem faltado visão de como é que se reconstrói o país".

Uma "falta de estratégia para o dia seguinte", em que muitas vezes falta que "as respostas imediatas tenham efeitos estruturais que queremos". "Não estou a dizer que fosse simples", aponta, mas há opções que a líder do Bloco não teria dispensado, nomeadamente a proibição dos despedimentos "a tempo" e a proibição da distribuição de rendimentos.

"Estamos a deixar muita gente sem emprego. O que poupamos em apoios às empresas para as obrigar a manter os postos de trabalho, estamos a gastar com subsídios de desemprego e com o facto de estes trabalhadores não terem descontos para Segurança Social", explica, sublinhado que se deixa a "economia mais depauperada porque tem menos gente a trabalhar" e "quando for para a recuperação temos uma crise social mais profunda e menos capacidade no trabalho e no emprego".

* Entrevista TSF a Catarina Martins feita por Anselmo Crespo