"Boletim de voto voltou para trás." Portugueses no Reino Unido impedidos de votar

Houve muitos eleitores no estrangeiro que nem sequer chegaram a receber o boletim de voto © Gregório Cunha/Lusa

Por Emanuel Nunes, correspondente em Londres 16 Outubro, 2019 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Xavier deixou Portugal há 35 anos. Tal como muitos outros portugueses, nestas últimas eleições, fez questão de exercer o seu direito de voto, mas a participação no ato eleitoral não correu como esperava.

Pub Pub

À TSF, o empresário português e presidente da secção do PSD no Reino Unido explica que recebeu o boletim de voto, "como milhares de pessoas receberam". "Exerci o meu direito cívico, pus o envelope no correio e, para meu espanto, passados dois dias, estava de volta a minha casa", relata.

Pub Pub

Pedro Xavier conta que o mesmo aconteceu à mãe, "o boletim de voto dela voltou para trás", e acrescenta que tem "outros familiares e amigos a quem aconteceu a mesma coisa".

Através da sua empresa que presta apoio à comunidade, Pedro acabou ainda por descobrir que muitos emigrantes nem o boletim de voto receberam. "Uma delas foi a minha esposa", diz à TSF. "Está registada na minha morada, tal como eu, estamos os dois registados com o cartão do cidadão na nossa morada. Eu recebi o boletim de voto, ela não recebeu. Também a minha mãe recebeu, e o meu pai não recebeu."

Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres, relata os casos de emigrantes portugueses no Reino Unido que não conseguiram votar 00:00 00:00

Os contactos com os correios britânicos de nada serviram, pelo que Pedro Xavier optou por informar as autoridades consulares portuguesas.

Apesar das dificuldades, Pedro Xavier não desistiu e tudo indica que terá conseguido votar. "Eu acabei depois por escrever num envelope as palavras "de" e "para" e, com um marcador florescente, marquei essas áreas e depois o meu boletim de voto já não voltou. Espero que tenha chegado ao destino."

Num esclarecimento enviado à TSF, o Ministério da Administração Interna (MAI) diz que "os problemas que têm sido registados com a devolução do subscrito prendem-se, essencialmente, com o não-reconhecimento, em alguns postos de correio locais, do porte pago" e salienta que os CTT e as representações diplomáticas nesses países, entraram "em contacto com os respetivos serviços postais no sentido da rápida resolução do problema."

O MAI acrescenta ainda que "a expedição de correio foi realizada em observância do acordo internacional UPU (União Postal Universal)" e que os CTT contactaram "os vários serviços postais internacionais, informando-os de que o Ministério da Administração Interna, no âmbito da realização de eleições para a Assembleia da República, iria enviar para todos os eleitores portugueses residentes no estrangeiro, via postal, a documentação necessária para o exercício do direito de voto".