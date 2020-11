"Bomba atómica." PS contra travão de BE e PSD nas transferências para Novo Banco

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por Filipe Santa-Bárbara 26 Novembro, 2020 • 01:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS considera que a posição do PSD, que votou favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda para suspender a transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco, é uma "bomba atómica na confiança do sistema financeiro".

Esta madrugada, no Parlamento, o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, acusou o PSD de estar a mostrar " uma sede desmesurada de poder".

O PSD "quebra princípios" que os socialistas dizem ser "essenciais para o funcionamento da economia e para a credibilidade do Estado português".

"Esta irresponsabilidade do PSD, ao juntar os seus votos aos do Bloco de Esquerda, para impedir que o Estado português cumpra um contrato, vai causar danos reputacionais à República, com repercussões nos juros da dívida pública", alerta.

João Paulo Correia refere "bomba atómica na confiança do sistema financeiro". 00:00 00:00

O parlamentar socialista acusa o PSD de não ter assumido esta posição anteriormente, preferindo fazê-lo "na calada da madrugada". João Paulo Correia, diz-se surpreendido com a posição da bancada social-democrata.

"Estivemos da parte da manhã a debater o Novo Banco, e o PSD não abriu a boca. Não assumiu a sua posição. Agora, na calada da madrugada, votou ao lado do Bloco de Esquerda. A surpresa foi a mudança radical do PSD relativamente ao Novo Banco", refere.

"Na calada da madrugada", PSD votou ao lado do Bloco de Esquerda. 00:00 00:00

João Paulo Correia sublinha que o Governo colocou de lado os empréstimos ao Fundo de Resolução do Novo Banco e explica que "o que está em causa é a possibilidade de o Fundo de Resolução pedir dinheiro à banca comercial, para injetar esse dinheiro no Novo Banco".

O vice-presidente da bancada do PS diz ainda que, caso a proposta do Bloco de Esquerda volte a ser aprovada, os bancos terão de emprestar o dobro do dinheiro ao Fundo de Resolução. "Terão de fazer um esforço de capitalização muito superior. Isto é uma bomba atómica na confiança do sistema financeiro", acusa.

Ministério das Finanças reage

Estamos "estupefactos com a posição do PSD, de completa irresponsabilidade e de falta de sentido de Estado e de defesa dos interesses país", referiu fonte do ministério das Finanças à TSF.