Carlos Silva responde a Carlos César: "Esta desconsideração já vem de longe"

Por Miguel Videira e Sara Beatriz Monteiro 22 Janeiro, 2020 • 16:35

"Esta desconsideração para com o movimento sindical já vem de longe." É assim que o líder da UGT reage às declarações de Carlos César no programa da TSF "Almoços Grátis", onde o presidente do PS defendeu que a única forma de Carlos Silva ficar na história do sindicalismo "talvez seja" dar o "murro na mesa" prometido pelo líder da UGT.

Carlos Silva acredita que o "desabafo do doutor Carlos César revela bem o seu pensamento em relação ao movimento sindical e em relação aos sindicalistas."

"Aliás, foi o próprio presidente do Partido Socialista - quando há alguns meses lhe perguntaram se tinha algum comentário a fazer pela ausência de sindicalistas na lista de candidatos do partido às últimas eleições legislativas - que disse 'não precisamos cá de sindicalistas, porque todos somos bons sindicalistas", acrescenta.

O líder da UGT diz que já deu vários murros na mesa e mostra-se "desapontado com o atual rumo da governação em relação aos trabalhadores".

"Portanto, não me calo. Se o doutor Carlos César acha que ficarei para a história do movimento sindical só por ter dado este murro na mesa, está completamente enganado, porque não é isso que a UGT, os trabalhadores e os nossos 60 sindicatos pensam", garante.

Questionado sobre se a saída de Paulo Pedroso do PS tem ligação com as posições que tem assumido, Carlos Silva assegura que se trata de uma coincidência temporal.