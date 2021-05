Apesar da acusação, CDS mantém confiança em Rui Moreira

Rui Moreira © Rui Oliveira/Global Imagens

O CDS vai manter o apoio à recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto. Através do Twitter, o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, mantém o apoio ao autarca, que hoje ficou a saber que vai a julgamento no Caso Selminho.

"Rui Moreira é um político exemplar no cumprimento dos valores éticos na política e na intransigente defesa do interesse público. A sua liderança afirmou o Porto como uma cidade modelo a nível europeu e mundial", escreve o líder centrista.

Francisco Rodrigues dos Santos afirma que reitera "o apoio do CDS à sua pessoa e confio que a Justiça vai reconhecer a conduta irrepreensível que sempre manteve no exercício das suas funções".

Rui Moreira vai a julgamento no processo em que é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município.

Fonte judicial indicou à Lusa que a juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, decidiu pronunciar o autarca, "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público.

Numa declaração sem direito a perguntas, Rui Moreira defendeu que a acusação de que é alvo no caso Selminho "não tem qualquer fundamento e sublinhou que, embora o processo surja "em vésperas de eleições", não interferirá na sua avaliação sobre a recandidatura à autarquia portuense que lidera desde 2013.

"É absolutamente inequivoco de que não tive qualquer participação em qualquer processo em que estivesse envolvida a minha família", garantiu Rui Moreira, visivelmente abalado durante os cerca de quatro minutos em que tomou uma posição pública. "Não tomei direta, indiretamente ou por qualquer interposta pessoa, qualquer decisão que alterasse a posição do munícipio em qualquer processo judicial", acrescentou também, queixando-se do que diz ser "um insulto e uma infâmia".